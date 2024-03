Sci: nuovo programma a Kvitfjell con 2 superG domani e domenica

A Kvitfjell domani e domenica ci saranno due superG, con quello di sabato che recupera uno dei due annullati in Val di Fassa. Lo ha deciso la Fis dopo che, ancora per una forte nevicata con nebbia, c'è stata la cancellazione delle due prove della discesa di cdm donne che era in programma domani. Ma senza almeno una prova cronometrata la gara non puo' essere disputata per ragioni di sicurezza e cosi' la discesa e' stata cancellata. In calendario rimane pertanto - in questa stagione che ha visto le gare veloci falcidiate dal meteo - solo quella delle Finali di Saalbach, il 23 marzo. E cosi', in aggiunta al superG gia' previsto per domenica, per domani e' stato inserito un superG come recupero di Val di Fassa. Per la conquista della coppa di discesa - con dunque solo una gara a disposizione - e' in vantaggio la svizzera Lara Gut-Behrami con 369 punti. Ha superato l'assente per infortunio - ma molto impegnata nella riabilitazione - Sofia Goggia (350) mentre ancora in corsa sono anche l'austriaca Stephanie Venier (301) e l'elvetica Jasmine Flury (275). Gut-Behrami, con tre gare ancora a disposizione, guida poi - oltre a quella generale e di gigante - pure la classifica di superG con 360 punti. Ma per l'Italia c'è' Federica Brignone ancora in piena corsa con 326.