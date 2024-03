Sci paralimpico, Bertagnolli-Ravelli sul podio a Sella Nevea

Nella terza giornata di gare delle Finali di Coppa del Mondo gli atleti azzurri hanno affrontato lo Slalom sulla Pista Canin a Sella Nevea. Nella categoria Vision Impaired, Giacomo Bertagnolli e la guida Andrea Ravelli hanno chiuso al terzo posto con un distacco di 1.27 dal canadese Kalle Ericsson (guida Sierra Smith). Nella stessa categoria, Martina Vozza, con la guida Ylenia Sabidussi, non è riuscita a chiudere la prova odierna. Nella categoria standing, Davide Bendotti ottiene un ottimo risultato, piazzandosi all'ottavo posto, mentre Federico Pelizzari non ha concluso la prova. Renè de Silvestro ha chiuso la giornata con un sesto posto con un distacco di 0.96 dall'atleta giapponese Taiki Moiri. Oggi sono state consegnate anche le Coppe di specialità, riservati allo Slalom Speciale, con gli atleti azzurri protagonisti in diverse categorie. Renè de Silvestro domina nella categoria sitting con 740 punti, mentre in testa nei Vision Impaired Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, grazie al maggior numero di vittorie rispetto all'austriaco Johannes Aigner (entrambi 620 punti). "Straordinari - afferma Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico - La coppia Giacomo Bertagnolli-Andrea Ravelli e Renè De Silvestro si aggiudicano la Coppa del Mondo di specialità nella categoria Vision Impaired e Sitting. Due risultati che confermano come lo sci alpino paralimpico italiano sia ormai un'eccellenza a livello internazionale e che ci fanno guardare a Milano-Cortina con fiducia e speranza. Congratulazioni anche a Martina Vozza e la sua guida Ylenia Sabidussi per il terzo posto nella Coppa di specialità. Complimenti ragazze e ragazzi, avanti così". Nella categoria Vision Impaired Veronika Aigner (guida Elisabeth Aigner) conquista la Coppa con 900 punti, mentre Martina Vozza, con la sua guida Ylenia Sabidussi, ottiene il terzo posto. Tra gli Standing la graduatoria finale di Slalom Speciale viene conquistata da Arthur Bauchet (900 punti). Le gare continueranno sabato 24 con lo slalom gigante, trasmesso in live broadcasting sul sito FIS.