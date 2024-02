Sci: Paris torna sul podio in SuperG 'cercavo questo risultato'

Dominik Paris torna sul podio in superG e conquista il quarto piazzamento fra i top 3 della stagione, il numero 48 della carriera. "Sono soddisfatto della prestazione - le parole dell'azzurro -. In superG era da tanto tempo che cercavo un risultato, anche se ho fatto quarto a Wengen. La mia sciata deve comunque migliorare, di questo sono sicuro: ho perso qualcosa sia in alto che nella parte finale, e questi errori non bisogna farli se si vuole vincere. Ci lavorerò sicuramente. Scherzando con Odermatt, gli ho detto che avrebbe potuto anche lasciarmi fare il podio da solo, visto che lui ne ha fatti così tanti".