Sci: Paris trionfa in discesa Val Gardena, è vittoria n.22

Trionfo dell'azzurro Dominik Paris che in 1.59.84 e una gara perfetta si è nettamente imposto della classica discesa gardenese sull'intero tracciato della Saslong . Per lui - miglior velocista azzurro della storia - è la vittoria n.22 in carriera, una vera resurrezione dopo la deludente scorsa stagione in cui erano anche circolate voci di un possibile ritiro dalle competizioni. Secondo il norvegese Aleksander Kilde , che sulla Saslong ha vinto cinque volte, ben distaccato in 2.0028 e terzo in 2.00.44 l'americano Bryce Brennett, vincitore della discesa sprint di giovedi'.