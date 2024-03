Sci: Shiffrin vince ad Aare, coppa e successo n.96, azzurre male

Mikaela Shiffrin, al suo rientro dopo l'infortunio del 26 gennaio a Cortina, ha dato l'ennesima dimostrazione di forza vincendo nettamente ad Aare il penultimo slalom della stagione. E' la sua 96/a vittoria in carriera e la 59/a in speciale, che le vale anche l'ottava coppa in questa disciplina. Terza la croata Zrinka Ljutic,19 anni ed al quarto podio in carriera, e seconda la svizzera Michelle Gisin. Per l'Italia ancora una gara che purtroppo conferma il forte ritardo in questa disciplina. Migliore è stata la friulana Lara Della Mea, 25/a. Poi c'é la trentina Martina Peterlini 26/a ed unica ammessa allo slalom delle Finali, mentre la valdostana Federica Brignone ha chiuso 27/a. L'altra italiana qualificata per le Finali è Lara Colturi ma corre per l'Albania. Ora la coppa del mondo va in Austria, a Saalbach, per le Finali organizzate nei prossimi due fine settimana. Sabato e domenica slalom e gigante sia uomini che donne. Nel fine settimana successivo toccherà alle gare veloci. Parteciperanno i primi 25 atleti di ogni disciplina, più quelli con almeno 500 punti in classifica generale ed i freschi campioni mondiali juniores.