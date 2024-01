Sci: Shiffrin vince slalom Jasna ed è a quota 95, Peterlini 12/a

Jasna (Slovacchia), 21 gen - La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto in 1.48.21 anche lo slalom speciale di Jasna ottenendo cosi' anche la sua 58/a vittoria in questa disciplina e la 95/a in coppa del mondo: la mitica quota 100 e' sempre più' vicina per lo sciatore piu' vincente della storia. Con lei sul podio il giovane talento croato Zrinka Ljutic in 1.48.36 e la svedese Anna Swenn Larsson in 1.49.02. Per l'Italia - fuori Marta Rossetti che stava facendo una buona gara all'attacco - in classifica c'è' così solo la trentina Martina Peterlini, 12/a in 1.51.14 dopo essere stata 13/a nella prima manche. La coppa del mondo donne passa ora in Italia , a Cortina d'Ampezzo, dove da venerdi' a domenica prossimi ci saranno due discese ed un superG. Sono le gare in cui le ragazze jet azzurre, capitanate da Sofia Goggia, eccellono.