Sci: stagione finita per Zazzi, ha frattura tibia e perone

L'azzurro Pietro Zazzi ha riportato la frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra nella caduta di stamani sulla Stelvio. I soccorsi sono stati immediati e il 30enne bormino è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Sondalo, dove è stato sottoposto alle radiografie, che hanno evidenziato la frattura biossea. Zazzi è già in viaggio per Milano dove sarà operato domattina a cura dell'equipe della Commissione medica FISI.