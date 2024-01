Sci: tedesco Strasser vince slalom Kitzbuehel, azzurro Sala 9/o

Kitzbuehel (Austria), 21 gen - Il tedesco Linus Strasser in 1.40.36 - 31 anni e quarto successo in carriera - ha vinto il difficile slalom speciale di cdm Kitzbuehel. Con lui sul podio il norvegese Kristoffer Jakobsen in 1.40.50 e lo svizzero Daniel Yule in 1.40.66. Per l'Italia il migliore e' stato il lombardo Tommaso Sala che, dopo la 12/a posizione della prima manche, ha chiuso 97o in 1.42.32 con un'ottima seconda prova. Poi c'è' Alex Vinatzer 16/o in 1.42.79 dopo essere stato 21/o nella prima prova. Fuori per una inforcata e' invece finito Simon Maurbeger, 28/o dopo la prima manche. La coppa uomini resta in Austria e passa a Schladming, nella Stiria, per affrontare la famosa pista Planai con due gare in notturna: martedi' gigante e mercoledi' slalom speciale,