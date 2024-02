Sci: troppa neve, cancellato superG donne in Val di Fassa

Per la troppa neve caduta nelle ultime ore è stato cancellato il superG di cdm donne in programma oggi in Val di Fassa. La giornata verrà utilizzata dagli organizzatori per liberare la pista dai 50 centimetri di neve caduti e garantire così il secondo superG previsto per domani. La gara non verrà recuperata e a questo punto rimangono da disputare complessivamente nove prove: il supergigante in Val di Fassa, discesa e supergigante a Kvitfjell (Norvegia) sabato 2 e domenica 3 marzo, gigante e slalom ad Are (Svezia) sabato 9 e domenica 10 marzo, gigante e slalom delle finali di Saalbach (Austria) sabato 16 e domenica 17 marzo, supergigante e discesa delle finali di Saalbach, venerdì 22 e sabato 23 marzo.