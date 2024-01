Sci:azzurro Schieder 2/o discesa Kitzbuehel,vince Sarrazin

L'azzurro Florian Schieder è arrivato secondo nella discesa di cdm dì Kitzbuehel, la prima in programma questa stagione sulla leggendaria pista Streif. Altoatesino di Castelrotto, Florian sulla Streif era arrivato secondo a sorpresa già lo scorso anno scendendo però con ipettorale n.43. Ha vinto la gara il francese Cyprien Sarrazin. Terzo lo lo svizzero Marco Odermatt. Per l'Italia c'è' poi Dominik Paris che ha chiuso 6/o. Piu' indietro sono finiti Guglielmo Bosca, Mattia Casse e Cristof Innerhofer. Domani a Kitzbuehel va in scena la seconda discesa in calendario sui 3.312 metri della Streif