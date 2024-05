Sci:Roda '2 anni a Milano-Cortina,giornata che rimarrà nei cuori

"Per noi trovarci qui a due anni dalle Olimpiadi italiane di Milano-Cortina è importantissimo e ci motiva tutti. Questa giornata rimarrà nei nostri cuori e speriamo di averla come nostro primo tifoso, in particolare a Milano-Cortina 2026". Così il presidente della Fisi, Flavio Roda, in occasione dell'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi al Capo dello Stato. "La nostra Federazione è un po' complessa, con grandi numeri, ma ha la caratteristica di operare in montagna: i nostri atleti durante la stagione invernale sono in giro per tutto il mondo e sono i testimonial, i portatori sani della montagna, rappresentando con le gare un indotto che mantiene l'economia di un sistema fondamentale per il nostro Paese. Siamo i soggetti più vicini all'ambiente", prosegue il numero uno Fisi. Roda, poi, sottolinea come "le Olimpiadi sono sicuramente ambite, tutti arriveranno a Milano-Cortina, non ci possono abbandonare, abbiamo bisogno di loro per fare risultati" passando in rassegna Goggia, Paris e tutti gli altri protagonisti presenti "ma è importante seguire tutte le discipline perché quelle non olimpiche hanno comunque un circuito mondiale e delle capacità importanti con un uguale valore. Mettiamo sempre al centro l'atleta, quelli di alto livello sono 400, seguiti da 300 tecnici per 12 mesi l'anno. Siamo molto attenti ai giovani, non trascuriamo l'attività di base perché sono il nostro futuro", conclude.