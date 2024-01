Sci:Strasser vince slalom Schladming,Vinatzer inforca e Sala 9/o

Dopo il successo di domenica a Kitzbuehel , il tedesco Linus Strasser ha vinto in 1.45.20 anche the Night Race, il famoso slalom notturno di Schladming, in una gara in buona parte sotto la pioggia e con un fondo decisamente non perfetto. Per lui, a 31 anni, e' il quinto successo in carriera ed il secondo a Schladming dopo la vittoria del 2022. Secondo il norvegse Timon Haugan in 1.45.48 e terzo il francese Clement Noel in 1.46.22. Delusione invece per l'azzurro Alex Vinatzer, ottimo quinto dopo la prima manche, che ha inforcato dopo l'ultimo intermedio quando era ancora al comando. Con ancora una bella prova, seppure costellata da tanti inevitabili piccoli errori vista la condizione della pista, e' cosi' il lombardo Tommaso Sala 9/o in 1.49.68 l'unico italiano in classifica. La prossima tappa di coppa degli uomini è in Germania, a Garmisch, con due superG in programma sabato e domenica: tornano in pista Dominik Paris e Mattia Casse.