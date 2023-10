Scommesse: Abodi, "la 'Carta dei doveri' toglierà alibi"

La risposta al caso scommesse può essere "la 'Carta dei doveri'. Un elemento che può togliere degli alibi e poggia sul patto tra il calciatore e gli allenatori ed il calcio ed i tifosi in particolare. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, ospite del programma 'Avanti popolo' su Rai3. "Questa vicenda è un tradimento dei sentimenti, le persone normali mi dicono 'mi sento tradito, non so se credere ancora in questo sport' " ha aggiunto. I calciatori non possono scommettere sul calcio, men che meno su piattaforme illegali, ha ricordato il ministro. In questo caso "è stato quindi commesso un doppio errore. Il giocatore si deve assumere delle responsabilità e deve sapere che se viene meno a quel patto è fuori". Per Tonali e Zaniolo dovrebbe significare addio alla Nazionale? "Vestire la maglia azzurra non deve essere solo elemento di valutazione tecnica, ma anche comportamentale" ha risposto Abodi. Il ministro ha parlato anche della riqualificazione del centro sportivo di Caivano. "A Caivano siamo partiti con la ristrutturazione degli impianti per arrivare ad una rigenerazione umana. Quando sarà terminato? Entro giugno 2024. Lo lasceremo nelle mani delle Fiamme Oro, ovvero dello Stato non in divisa ma in tuta, che starà lì a vigilare tutti i giorni".