Sei Nazioni 2025: Francia domina Galles 43-0, Italia pronta all'esordio contro Scozia

La Francia travolge il Galles 43-0 (28-0) nella partita inaugurale del Sei Nazioni 2025, che vedrà domani l'Italia esordire contro la Scozia a Edimburgo. La squadra transalpina, trascinata da un ispirato Antoine Dupont, ha realizzato ben sette mete, quattro delle quali nel primo tempo con Attissogbe e Bielle-Biarrey. Le altre sono state realizzate nella ripresa da Marchand, Gailleton e Alldritt.

Per il Galles, avversario degli azzurri a Roma tra una settimana, si tratta della 13/a sconfitta consecutiva nel torneo. La Francia, invece, affronterà l'Inghilterra ma a Londra non potrà probabilmente portare il mediano d'apertura Ntamack, espulso nella ripresa.

Lo Stade de France ha poi fischiato al loro ingresso in campo Auradou e Jegou, denunciati per uno stupro che avrebbero commesso in Argentina durante una tournée della nazionale. La magistratura del Paese sudamericano ha lasciato cadere le accuse, ma una delle denuncianti ha fatto ricorso.