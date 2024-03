Sei Nazioni: l'Italia partita per Bristol, selfie coi tifosi

Dopo la vittoria contro la Scozia, la nazionale italiana di rugby è partita nel pomeriggio, dall'aeroporto di Fiumicino, per Bristol (Gran Bretagna), in vista del match di sabato prossimo, a Cardiff, contro il Galles per l'ultima giornata del Sei Nazioni 2024. Dopo essere transitati dal Terminal 3, gli azzurri guidati dal Ct, Gonzalo Quesada - riconosciuti anche da alcuni tifosi con i quali si sono fermati per alcuni selfie - si sono imbarcati su un volo della compagnia Easy Jet, decollato alle 17.18.