Sei Nazioni: Quesada, "l'Italia ha mostrato la sua personalità"

Nel suo primo Sei Nazioni alla guida dell'Italia, Gonzalo Quesada ha raccolto due vittorie e un pareggio. Ma secondo l'argentino il suo contributo si è limitato a "far emergere un'identità di gioco", ha detto dopo il successo (24-21) contro il Galles. "L'Italia ha mostrato la sua personalità e la sua identità di gioco durante questo Torneo. Io non ho fatto altro che far emergere questa identità", ha dichiarato l'ex nazionale argentino in conferenza stampa. "È tutto merito dei giocatori per aver lavorato tanto e non essersi accontentati dopo la vittoria contro la Scozia (31-29 sabato scorso a Roma, ndr)", ha proseguito. "L'Italia non è più quella squadra simpatica che attacca bene. Siamo tornati alle basi del rugby italiano, senza perdere questa capacità di attaccare. Abbiamo ritrovato personalità e solidità in difesa e nella conquista. E' per me la grande soddisfazione di questo torneo", ha sottolineato Quesada. "Ciò che c'era prima del mio arrivo era questo gruppo molto unito, con leader impressionanti", ha insistito l'ex allenatore dello Stade Français. "Erano stati segnati dalle ultime due partite del Mondiale 2023 (sconfitte contro Nuova Zelanda e Francia, ndr) e hanno potuto mostrare il loro vero volto durante questo torneo", ha concluso.