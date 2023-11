Semifinale Atp Finals, Sinner giocherà contro Medvedev

Sarà Daniil Medvedev l'avversario di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Il russo ha perso in due set (6-4, 6-4) con lo spagnolo Carlos Alcaraz, che così - come annunciato dal sito della Federtennis nelle combinazioni dei possibili accoppiamenti - si è qualificato come primo nel girone 'rosso' e ora sfiderà Novak Djokovic nell'altra semifinale. Entrambe le partite sono in programma domani con orario da definire.