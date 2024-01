Semifinale, Sabalenka-Azarenka, derby bielorusso a Brisbane

Le semifinali del torneo WTA 500 di Brisbane sono state monopolizzate dalle tenniste dell'Est Europa, che hanno occupato i quattro posti disponibili. Per un posto in finale, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del mondo, si scontrerà con la connazionale Victoria Azarenka (n.23), mentre la russa (ma naturalizzata kazaka) Elena Rybakina (n.4) affronterà la ceca Linda Noskova (n.40). Sabalenka ha dominato la russa Daria Kasatkina, vincendo il primo set 6-1 e realizzando il break sul 3-2 nel secondo, per poi chiudere 6-1, 6-4 al secondo match point grazie ad un servizio vincente. Azarenka si è qualificata battendo la lettone Jelena Ostapenko 6-3, 3-6, 7-5, in 2h30 min. Rybakina, vincitrice a Wimbledon nel 2020, ha approfittato dell'abbandono della russa Anastasia Potapova (n.28) a causa di un infortunio ai muscoli dell'addome, dopo aver intascato il primo turno per 6-1. La ceca Linda Noskova (n.40) ha eliminato la russa Mirra Andreeva (n.58) 7-5, 6-3.