Sergio Conceiçao inizia l'avventura al Milan: primo allenamento e viaggio in Arabia Saudita

Sergio Conceiçao a breve dirigerà il suo primo allenamento con il Milan. Il tecnico portoghese è atterrato a Milano e ha poi raggiunto subito il centro sportivo rossonero. Lì ha incontrato i dirigenti che da questa mattina erano a Milanello anche per salutare l'esonerato Fonseca. Poi Conceiçao conoscerà la squadra e dirigerà una prima seduta. Domani è prevista la partenza per l'Arabia Saudita dove in palio ci sarà già il primo trofeo per l'allenatore ex Porto.