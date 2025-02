Sergio Conceiçao: "Lavoriamo per la base del Milan, pronti per il derby"

"Se mi aspettavo queste difficoltà? Ogni allenatore vuole la perfezione. Noi qua dobbiamo lavorare per avere la base": lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia del derby. "Io come allenatore ho sempre le valigie pronte. Potevo guadagnare dieci volte di più in altri club che mi hanno cercato. Sono venuto qua - sottolinea - perché credo si possa fare qualcosa di importante. So che è uno dei momenti peggiori della storia del Milan, ne sono cosciente e lavoriamo per questo".

"Le persone confondono la mancanza di tranquillità con la passione. Io vivo le partite con emozione e passione - spiega Conceiçao -, non significa che sono arrabbiato. Alle volte lo sono, ma non è un segno di nervosismo della squadra. Ho la convinzione che abbiamo lavorato per fare una buona partita per il derby ma domani vivrò con passione".