Sergio Conceiçao: "Milan deve vincere contro la Lazio per uscire dalla crisi"

"Non possiamo aggrapparci alle piccole sfortune, la vita è così. Dobbiamo lavorare su quello che non va e portare risultati, non c'è altra via. Dobbiamo vincere, vincere, vincere": Sergio Conceiçao, alla vigilia della sfida contro la Lazio, spiega quale è la strada per il Milan per uscire dalla crisi.

"Sappiamo la responsabilità ed il momento, siamo coscienti di cosa è accaduto o per errori nostri o per errori di qualcuno che non possiamo controllare: il risultato è stato negativo. Non ci sto a perdere. La mia angoscia - racconta - è la stessa angoscia dei tifosi. Qualche sfogo, qualche situazione a fine partita è collegata a questo e a questa voglia di vincere".