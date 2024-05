Serie A: Atalanta-Roma 2-1

L'Atalanta batte 2-1 la Roma al Gewiss Stadium, regala la certezza di un posto in Champions League a Juventus e Bologna e si regala il giusto entusiasmo in vista della finale di Coppa Italia che giocherà mercoledì prossimo contro la Juventus. Due gol di De Ketelaere nei primi venti minuti lanciano la Dea, che poi sprecano tante occasioni. Nella ripresa De Rossi affianca Abraham a Lukaku aggiungendo Bove in mezzo: Baldanzi e Paredes i sacrificati. L'Atalanta spreca ancora con Ederson, poi Svilar para su Pasalic. La svolta inattesa è il penalty fischiato per un contrasto di De Roon su Abraham che aveva già calciato su tocco di Lukaku: Guida è irremovibile, il check pure e Pellegrini segna dl dischetto il 2-1. Poi però la Roma non trova il gol del pari, mentre nel finale Koopmeiners si 'divora' l'occasione del 3-1.