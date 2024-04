Serie A: Empoli-Napoli 1-0

L'Empoli batte 1-0 il Napoli al Castellani in un incontro della 33/a giornata di serie A, incamera tre punti d'oro in chiave salvezza e complica molto la rincorsa degli azzurri ad un posto in Europa. La squadra di casa impiega solo 4' a trovare un insperato vantaggio, grazie ad un colpo di testa di Cerri, e poi prima dell'intervallo sfiora anche il raddoppio. Il Napoli cerca di reagire nella ripresa, ma non riesce nemmeno ad arrivare al pareggio.