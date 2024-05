Serie A: Genoa-Sassuolo 2-1

Sconfitta pesante per il Sassuolo che contro un Genoa già salvo, ma che non fa sconti a nessuno come ha dimostrato sconfiggendo già il Cagliari, cade al Ferraris per 2-1 rimanendo così al penultimo posto della classifica. Ai neroverdi di Ballardini non è bastato passare in vantaggio su rigore con Pinamonti per avere ragione di un Grifone mai domo. Gilardino infatti ribalta i suoi con i cambi nell'intervallo e rimonta con Badelj prima e poi grazie ad un'autorete di Kumbulla il Sassuolo che ora ora vede sempre più vicino l'incubo della B.