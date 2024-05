Serie A: giudice, due giornate di stop a Henry del Verona

In relazione alla giornata di campionato di Serie A conclusasi ieri, il giudice sportivo ha squalificato per due turni Henry (Verona), espulso al termine della partita con il Torino per avere "assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara al quale rivolgeva un'espressione irrispettosa", reiterando tale atteggiamento nel tunnel per agli spogliatoi. Tra i giocatori non espulsi un turno di squalifica è stato inflitto a Gabbia (Milan), Koopmeiners (Atalanta) e Romagnoli (Lazio).