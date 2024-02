Serie A: il Bologna affonda il Lecce, Verona-Monza senza reti

Beukema e una doppietta di Orsolini spianano la strada al Bologna per un rotondo 4-0 al Lecce in uno dei due incontro delle 15 della 24/a giornata di serie A. E se l'italiano raggiunge Zirkzee come capocannoniere della squadra (8 reti), Odgaard si regala il primo gol coi rossoblù, che continuano la rincorsa all'Europa e mantengono il +2 sulla Fiorentina in vista del recupero di mercoledì. Il Lecce torna a perdere dopo la vittoria sui viola di domenica scorsa ma resta in zona tranquilla mentre lo 0-0 al Bentegodi tra Verona e Monza non aiuta l'Hellas a lasciare il terz'ultimo posto.