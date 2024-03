Serie A: La Penna arbitrerà Inter-Napoli, Abisso per Juve-Genoa

Sono stati designati gli arbitri per la 29/a giornata di Serie A e il big match Inter-Napoli in programma domenica 17 alle 20:45 è stato affidato a Federico La Penna di Roma. Sarà invece Abisso di Palermo a dirigere Juventus-Genoa. Il Milan è ospite del Verona: ad arbitrare ci sarà Mariani di Aprilia. Empoli-Bologna a Fabbri di Ravenna. Atalanta-Fiorentina per Sacchi di Macerata; mentre Manganiello di Pinerolo dirigerà Roma-Sassuolo.