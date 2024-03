Serie A: Pairetto dirige Napoli-Atalanta, Colombo per Lazio-Juve

L'arbitro Pairetto di Nichelino è stato designato per dirigere Napoli-Atalanta, prima partita della 30/a giornata di serie A, in programma il 30 marzo, alle ore 12.30. Sempre tra le partite di sabato, Lazio-Juventus sarà diretta da Colombo di Como e Fiorentina-Milan da Maresca di Napoli. L'Inter capolista giocherà invece lunedì - il giorno di Pasqua non sono previsti incontri - con l'Empoli e in campo a San Siro ci sarà Dionisi dell'Aquila. L'1 aprile si giocheranno anche Bologna-Salernitana, affidata a Feliciani di Teramo, e le sfide salvezza Cagliari-Verona e Sassuolo Udinese, che saranno dirette rispettivamente da Doveri di Roma e Fabbri di Ravenna. Queste le altre designazioni: Genoa-Frosinone a Sacchi di Macerata, Torino-Monza ad Aureliano di Bologna, mentre lunedì per Lecce-Roma c'è Marcenaro di Genova