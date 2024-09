Serie A: Parma-Udinese 2-3

L'Udinese vince 3-2 in casa del Parma al Tardini in un posticipo della quarta giornata di Serie A, portandosi in testa alla classifica con 10 punti. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 2' con Delprato e hanno chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alla rete al 43' di Bonny. Nella ripresa è arrivata però la rimonta dell'Udinese: al 4' è andato a segno Lucca, al 23' e al 32' è seguita la doppietta di Thauvin, mentre i parmensi erano rimasti in 10 per espulsione di Keita per doppia ammonizione.