Serie A: Roma-Cagliari 4-0

La Roma batte il Cagliari 4-0 nel posticipo della 23/a giornata di serie A e Daniele De Rossi centra così il tris di vittorie dal suo arrivo in panchina al posto di Josè Mourinho. Tutto facile per i giallorossi, in vantaggio già al 2' con Pellegrini prima del raddoppio di Dybala al 23'. L'argentino realizza il 3-0 a inizio ripresa su rigore, per fallo di mano di Petagna, mentre di testa al 14' segna anche il 19enne Huijsen.