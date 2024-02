Serie A: Salernitana-Monza 0-2

La Salernitana cade ancora in campionato, perdendo 2-0 in casa col Monza ed è ormai a un passo dal baratro: per i campani, alla 17/a sconfitta in 26 giornate, la zona salvezza resta distante sette punti. Nella seconda partita in panchina per Liverani, i brianzoli mettono a segno l'1-2 dopo la mezz'ora della ripresa, con Maldini da poco entrato e qualche minuto dopo con Pessina. L'Arechi inizia a fischiare e contestare i giocatori al grido di "vergognatevi", per una sconfitta che sa di resa anticipata. Il Monza alla seconda vittoria di fila raggiunge momentaneamente Torino e Napoli a 36 punti.