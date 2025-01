Serie A: sette giocatori squalificati e ammende per Lazio e Roma

Sono sette i giocatori squalificati, tutti per un turno dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 19/a giornata di campionato.

In particolare, tra i calciatori espulsi dovrà pagare anche un'ammenda di 15mila euro il laziale Castellanos "per avere colpito con i tacchetti la coscia di un calciatore della squadra avversaria in reazione ad un fallo di giuoco subito", mentre è di 5mila euro la sanzione inflitta a Danilo D'Ambrosio del Monza "per avere allontanato con i tacchetti la gamba di un avversario dopo aver subito un fallo". Solo squalifica, infine, per Suat Serdar del Verona, espulso per doppia ammonizione.

L'ammonizione subita in stato di diffida fermerà poi per una giornata Mario Gila e Mattia Zaccagni della Lazio, Lorenzo Lucca dell'Udinese e Jackson Tchatchoua del Verona.

Quanto alle ammende alle società, dovrà pagare 20mila euro la Lazio "per avere suoi sostenitori rivolto un fascio di luce-laser in direzione del direttore di gara" e per "aver lanciato fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e un petardo e alcuni fumogeni in campo".

Diecimila euro dovrà pagare la Roma "per avere suoi sostenitori lanciato dei fumogeni in un settore occupato dai sostenitori avversari e petardi e fumogeni in campo".

Genoa e Napoli sono state sanzionate con ammende di cinquemila e tremila euro "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo rispettivamente di circa cinque minuti e circa tre minuti". Altri duemila euro dovrà versare il Genoa "per avere suoi sostenitori lanciato un fumogeno" in campo, e invece 1.500 il Lecce "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno" in campo.

Infine, c'è la squalifica per una giornata al fisioterapista della Roma Aldo Lacopo "per avere, a gioco fermo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori avversari contribuendo ad alimentare il clima di tensione che si era generato a seguito di un fallo di gioco".