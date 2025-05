Serie A: Squalifiche multiple in vista della prossima giornata

'Pioggia' di squalifiche in Serie A in vista della prossima giornata. Il giudice sportivo ha fermato per due turni Pierre Kalulu della Juventus e per una sola giornata altri 14 calciatori: Rodrigo Valenti (Parma), Mattia Zaccagni (Lazio, per lui anche una ammenda di 1.500 euro), Arthur Eric Atta (Udinese), Lucas Beltran (Fiorentina), Pedro De Almeida Lopes (Monza), Berat Djimsiti (Atalanta), Ondrej Duda (Verona), Michael Folorunsho (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Luca Pellegrini (Lazio), Nicolo Savona (Juventus), Tomas Suslov (Verona), Khephren Thuram (Juventus).