Serie A: Udinese-Cagliari 2-0

Con un gol per tempo, di Lucca al 38' pt e di Davis al 33' st, l'Udinese batte il Cagliari nel primo dei due anticipi di oggi della 9/a giornata e sale provvisoriamente al terzo posto della classifica, con 16 punti, alla pari con la Juventus. I sardi hanno giocato in dieci per un'ora a causa dell'espulsione di Makoumbou per doppia ammonizione. Fischi della curva friulana a Scuffet, ex della squadra bianconera e udinese doc.