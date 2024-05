Serie A: Verona-Torino 1-2

Torino corsaro al Bentegodi e Verona che si inguaia terribilmente sulla strada della salvezza. Gialloblù salvi per 10' grazie alla rete di Swiderski e porte del Paradiso aperte. Che in cinque minuti si chiudono pesantemente. Prima il cipriota Saava, poi Pellegri mandano invece l'Hellas all'inferno, e così la partita finisce 2-1 per gli ospiti. E' una sfida che vive un secondo tempo incredibile dopo una prima frazione soporifera. Salvezza che sfugge dalle mani per i gialloblù, Torino che, grazie al gol vincente del redivivo Pellegri, nel peggior momento della stagione rialza la testa e accende una piccola speranza per l'Europa.