Serie B, a Ranieri il premio allenatore 'Gentleman 2022/23'

E' Claudio Ranieri l'allenatore Gentleman Serie B 2022/2023, votato dalle preferenze dei venti allenatori della serie cadetta. Ranieri aveva già vinto due stagioni fa il riconoscimento dedicato a Gigi Simoni e succede a Stefano Pioli. All'allenatore del Cagliari è stata consegnata a Milano la Torretta di San Siro, simbolo - sottolinea la Lega serie B - "di un premio ispirato ai valori più sinceri del calcio, valori di fair play che Ranieri rappresenta da sempre". "E' una soddisfazione enorme ricevere il premio allenatore Gentleman a nome di Gigi Simoni, un grande uomo. Ricevere premi votati dagli stessi allenatori è sempre bello e mi riempie d'orgoglio. Si viva il fair play perché abbiamo bisogno di questi valori, di grande correttezza", ha detto Ranieri, il quale ha ricevuto i complimenti dal presidente della Lega B, Mauro Balata: "Claudio Ranieri è un punto di riferimento per i giovani calciatori e i giovani allenatori ma soprattutto è divulgatore dei migliori valori dello sport - ha detto Balata -. In un mondo dove spesso si alimentano conflitti e litigiosità, persone come Simoni e Ranieri sono punti di riferimento e costituiscono un esempio dei migliori valori sportivi per tutti. Siamo felici di aver istituito questo premio alla memoria di una grande persona e di consegnarlo a chi lo merita". I colleghi di serie B hanno scelto Ranieri "non solo per essere riuscito a riportare il Cagliari in A ma anche per la lezione di grande sportività data nella finale playoff col Bari, risolta nel recupero a favore dei sardi: l'allenatore aveva chiesto e ottenuto dai suoi tifosi di interrompere gli insulti e di applaudire la tifoseria della squadra pugliese, mostrando grande rispetto per gli avversari e incoraggiando la sportività tra le due squadre".