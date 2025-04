Serie B: Date e Dettagli per Playoff e Playout 2023

Cominceranno il 17 maggio e si concluderanno l'1 giugno i play off del campionato di serie B, mentre i playout si svolgeranno tra il 19 e il 24 maggio. Le date sono state deliberate dall'assemblea della Lega B, riunita in modalità online con tutte le società presenti, in seguito allo slittamento del termine del campionato, dovuto al rinvio al 13 maggio della 34/a giornata. Gli orari delle partite saranno definiti in seguito.

Playoff

turno preliminare, in gara secca 17 maggio: 6/a contro 7/a; 5/a contro 8/a

semifinali, andata e ritorno 21 maggio: 6/a o 7/a contro 3/a; 5/a o 8/a contro 4/a 25 maggio: 3/a contro 6/a o 7/a; 4/a contro 5/a o 8/a

finale, andata e ritorno 29 maggio 1 giugno

Playout, andata e ritorno 19 maggio: 17/a contro 16/a 24 maggio: 16/a contro 17/a.