Serie B: tre giocatori squalificati per una giornata

Sono tre i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione alle partite della 12/a giornata di campionato. Dimitrios Nikolaou (Spezia), espulso per un fallo grave di gioco, Stefano Scognamillo (Catanzaro) e Valerio Verre (Sampdoria), che erano entrambi diffidati, salteranno la prossima giornata. Due turni di squalifica sono stati invece inflitti al dirigente del Lecco Domenico Fracchiolla, "per aver rivolto un'espressione irriguardosa all'arbitro". Per lancio di petardi o fumogeni in campo soo state multate il Modena (1.500 euro), il Bari e il Pisa (1000 euro).