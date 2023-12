Shiffrin prima nel slalom di Courchevel, Rossetti 20/a

La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Courchevel. Alle sue spalle, la consueta rivale slovacca Petra Vlhova (55.41) e poi al terzo posto, ben distaccata (56.30), l'austriaca Katharina Liensberger. Miglior azzurra dopo le prime 40 atlete al via è Marta Rossetti, al momento 20/a (58.01). Lara Della Mea e Martina Peterlini sono uscite, mentre Beatrice Sola, con il pettorale 1.00.05, non si è classificata per la seconda manche. Le condizioni non sono facili, con una leggera pioggia mista a neve, un fondo umido e cedevole che ha premiato le prime atlete al via, con Shiffrin pettorale 1 e Vlhova 2. Il tracciato è abbastanza lungo, con un buon muro iniziale non troppo ripido ma con porte aritmiche seguito da un lungo tratto più filante.