Shiffrin vince 93/a, Slalom a Lienz per la Sciatrice

Mikaela Shiffrin, l'inarrestabile americana, ha ottenuto ancora una doppietta a Lienz: ieri ha vinto il gigante e oggi lo slalom speciale, con un tempo di 1.48.75. La sua collezione di vittorie in Coppa del Mondo è ormai arrivata a 93, e non è difficile pensare che possa arrivare a quota 100 prima della fine di questa stagione. Al secondo posto, a ben 2 secondi e 34 di distanza, Lena Duerr (1.51.09) e al terzo Michelle Gisin (1.51.20), che ritrova il podio dopo due anni. Per l'Italia, invece, un altro slalom negativo: Marta Rossetti è uscita per un errore, e nella classifica finale c'è solo Lara Della Mea, 21/a in 1.53.44 dopo essere stata 14/a nella prima manche. Dopo la pausa per il Capodanno, la Coppa del Mondo donne ripartirà in Slovenia, a Kranjska Gora: sabato e domenica prossimi ci saranno un gigante ed un superG.