Shiffrin vince slalom 2 a Levi, Peterlini 12/a

La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.51.68 ha vinto il secondo slalom di Levi portando a quota 89 le sue vittorie in coppa. Seconda la croata Leona Popovic in 1.51.86 e terza la tedesca Lena Duerr 1.51.98. Fuori per una inforcata la slovacca Petra Vlhova che era nettamente al comando. Una sola azzurra in classifica: e' Martina Peterlini 12/a in 1.53.71 avanzando di ben sedici posti rispetto alla prima prova con il secondo tempo assoluto di manche. Anche nello slalom di sabato Martina era stata la migliore italiana con la 17/a posizione recuperandone dodici nella seconda manche. Un grande risultato personale per l'atleta trentina ma ancora troppo poco per la squadra italiana, sempre in crisi in questa disciplina. La coppa del mondo donne nel prossimo fine settimana dovra' sfidare la sorte ed il meteo visto che in calendario ci sono le due discese di Zermatt-Cervinia dove ci sono appena state le cancellazioni delle due gare degli uomini.