Silverstone: Russell, "Verstappen e Norris i favoriti"

"Vincere è una sensazione incredibile, farlo in casa è il sogno di tutti. Per il sostegno dei tifosi, degli appassionati. Sarà sempre speciale qui" ha detto George Russell nella conferenza stampa prima del gp di F1 a Silverstone, ricordando il successo in Austria. "Vincere, è frutto di tanto duro lavoro del team. Come detto in Austria - ha ricordato il pilota inglese della Mercedes - avremmo potuto riuscirci a Montreal dove abbiamo chiuso terzi e invece è accaduto lì, dove forse dovevamo essere terzi". Quanto alla prossima gara "Verstappen e Norris sono i favoriti qui a Silverstone, ma credo che noi non siamo molto indietro".