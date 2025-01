Simone Inzaghi: Inter pronta per il derby di Supercoppa italiana contro il Milan

"Il derby è una partita particolare, emozionante. Il derby ricorda sempre partite speciali, il 22 aprile, la Supercoppa qua, la semifinale di Champions. Cercheremo di non rifare gli errori dell'ultimo derby, dove abbiamo meritato di perdere". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Milan. "Sarebbe importantissimo vincere, sarebbe la quarta coppa consecutiva. In queste due stagioni ha ancora più valore perché ci sono da fare due partite ravvicinate. La soddisfazione sarebbe ancora maggiore. Ma domani l'avversario è di valore e avrà la nostra stessa voglia - ha aggiunto -. Lautaro? È un grande attaccante, so cosa vuol dire non fare gol, sono stato attaccante anche se meno forte di lui. L'altra sera ha fatto una grandissima partita. So che gli attaccanti vogliono segnare ma lo vedo tranquillo. La squadra vince e gioca bene, dobbiamo continuare così sapendo che Lautaro ci darà una grandissima mano".