Simone Inzaghi prepara l'Inter per il derby di Coppa Italia con Bastoni e Mkhitaryan titolari

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, sta assemblando la formazione per il derby di domani, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, che prevede tra i titolari Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan, squalificati in campionato dopo l'ammonizione nella sfida di domenica contro il Bologna (erano entrambi in diffida).

In porta potrebbe rivedersi Josep Martinez, mentre sono tanti i dubbi per quanto riguarda il resto della formazione, considerando i tanti impegni ravvicinati: potrebbero partire dal 1' Davide Frattesi e Marko Arnautovic, ma l'allenatore scioglierà i dubbi solo nelle prossime ore.