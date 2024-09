Singapore, la Ferrari di Leclerc svetta nelle prime libere

Prima sessione di libere del GP di Singapore, dove la Formula 1 corre domenica sul circuito cittadino di Marina Bay. Miglior crono di Charles Leclerc in 1'31"763. La Ferrari del monegasco ha preceduto la McLaren di Lando Norris (+0.076 millesimi) e la vettura del compagno di squadra Carlos Sainz (+0.189). Quarta la Red Bull di Max Verstappen (+0.334). Quinto tempo per Tsunoda, sesto per Oscar Piastri. Nei primi 10 anche Ricciardo, Albon, Alonso e Ocon.