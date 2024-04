Sinner a Ospedaletti per girare uno spot

Il neo numero due al mondo di tennis Jannik Sinner è comparso stamani al Tennis Club di Ospedaletti per girare uno spot pubblicitario. L'impianto sportivo è stato letteralmente blindato per l'occasione, tanto che gli spostamenti dell'atleta vengono nascosti da ombrelloni e coperte perché lo sponsor non vuole anticipazioni. Sinner, reduce da Miami, sarà protagonista da sabato al Rolex Monte-Carlo masters.