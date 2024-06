Sinner: Berrettini 'sei proprio forte Jan', Gaudenzi 'che onore'

I complimenti a Jannik Sinner del presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi e di Nicola Pietrangeli. I post sui social di Berrettini, Sonego e Fognini. L'omaggio del Milan, le belle parole di tutto lo sport italiano celebrano lo storico momento del tennis italiano e del numero uno altoatesino. "La notizia di Jannik Sinner numero uno al mondo è una cosa fantastica, sono contentissimo per lui. Secondo me arrivare in vetta alla classifica mondiale è il raggiungimento più duro per un giocatore di tennis e ora avere lì un giocatore italiano, oltre che per il ruolo che ricopro da presidente ATP, è veramente un onore". Così Andrea Gaudenzi, il primo italiano al vertice dell'ATP, commentato l'exploit di Jannik Sinner, che si è guadagnato la matematica certezza di diventare lunedì il primo italiano numero 1 del mondo. "Sei proprio forte Jan. 1", ha aggiunto su Instagram Matteo Berrettini, grande amico di Sinner, pubblicando in una storia una sua foto con Jannik. Paolo Bertolucci, che ha vinto da protagonista la Coppa Davis del 1976, la prima nella storia del tennis italiano, commenta così questo storico risultato: "l'inevitavile, sei n.1 del mondo'. "Sinner merita di essere numero 1 del tennis mondiale, sta giocando benissimo da tanti mesi e sono molto contento per lui. Non sono né geloso né invidioso come qualcuno ha scritto, è una bellissima pagina non solo per il tennis ma per tutto lo sport italiano, è la prima volta che succede" ha commentato Nicola Pietrangeli, unico italiano ad aver trionfato due volte al Roland Garros. Anche il Milan, squadra di cui Jannik è tifoso, si congratula con lui su Twitter: "C'è un nuovo numero 1 in città. Sei grande". E poi i post anche delle tenniste azzurre, da Jasmine Paolini a Sara Errani con la foto di Sinner e il n.1.