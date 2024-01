Sinner: Bertolucci 'un alieno, di testa mi ricorda Nadal'

"E' un alieno, per come siamo abituati con i nostri atleti con il sangue latino: lui è sempre serio, preciso, educato, è meraviglioso per la dedica che fa ai genitori. E' un ragazzo normale semplice, bello avere l'opportunità di raccontarne le gesta e gioire per un successo così meraviglioso". Paolo Bertolucci esalta così le qualità di Jannik Sinner: l'ex tennista, ora commentatore tv, ai microfoni di Sky lo paragona a Nadal: "Mi ricorda Rafa, mentalmente è molto vicino a lui. Ha le stimmate del campione e siamo fortunati ad avere un ragazzo così".