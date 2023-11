Sinner debutta ai Finals ATP, inizia il doppio" (90 characters)"

È scoccata l'ora delle Nitto ATP Finals, terza edizione sotto la Mole di Torino. Con lo scontro fra i vincitori del Roland Garros e di Montecarlo, i numeri uno al mondo Ivan Dodig e Austrin Krajicek, e la coppia argentina Maximo Gonzalez e Andres Molteni, ha preso ufficialmente il via il 'Torneo dei Maestri' che incoronerà fra una settimana i re del doppio e del singolo ATP. L'atmosfera al Pala Alpitour è quella delle grandi occasioni internazionali, con migliaia di spettatori da ogni parte d'Italia e biglietti venduti in 95 Paesi al mondo. Scorrevoli le code agli ingressi dove a spiccare è soprattutto il match più atteso della giornata, quello fra l'idolo di casa Jannik Sinner e il greco Stefanos Tsitsipas, protagonisti del singolo inaugurale delle Finals, con inizio alle 14.30. Confermata la presenza dell'ellenico che negli ultimi due giorni aveva interrotto gli allenamenti per un dolore al gomito. Molti i tifosi che indossano parrucche arancioni per mostrare il loro sostegno. Presenti al palazzetto anche i Carota Boys, il gruppo di fans di Sinner noto sui campi di mezzo mondo. In serata un altro debutto atteso, quello del numero 1 al mondo Novak Djokovic che sfiderà uno dei giovani emergenti, il danese Holger Rune. Biglietti venduti da record: spettacolo assicurato per la prima giornata delle Finals.