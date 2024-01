Sinner è arrivato a Palazzo Chigi per incontro con Meloni

Jannik Sinner è arrivato a bordo di una Ford un minuto prima delle 16 a Palazzo Chigi per l'incontro in programma con la Premier Giorgia Meloni. Il vincitore degli Australian Open, rientrato oggi in Italia con un volo atterrato alle 12.40 a Fiumicino, era a bordo dell'auto con il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, che sarà presente all'incontro insieme al presidente della Fitp, Angelo Binaghi. La macchina con il campione azzurro è entrato dall'ingresso sul retro evitando le telecamere e alcuni tifosi presenti in Piazza Colonna.